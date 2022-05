Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,0 Prozent auf 147,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 140,00 EUR. Bei 149,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 545.750 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,45 EUR) erklomm das Papier am 03.06.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,91 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,32 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 235,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2022. In Sachen EPS wurden 7,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 13,89 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 63.600,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.397,00 EUR umsetzen können.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2022 wird am 04.05.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 03.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

