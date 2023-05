Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Mittag positiv

Um 11:48 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 124,26 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,16 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,20 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 205.068 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 165,55 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Das EPS wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 76.235,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 04.05.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.07.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

