Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Vormittag positiv

Um 09:05 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 124,78 EUR zu. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 125,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.104 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2022 auf bis zu 160,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,43 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 10,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 165,55 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 14.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 8,62 EUR gegenüber 4,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.235,00 EUR – ein Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 30,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

