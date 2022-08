Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag schwächer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 02.08.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 138,48 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 137,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,80 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 284.668 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,60 EUR erreichte der Titel am 03.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 34,25 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,86 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,07 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. In Sachen EPS wurden 7,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67.293,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 34,03 EUR je Aktie aus.

