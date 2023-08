Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 119,18 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 119,18 EUR. Bei 118,40 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 458.420 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,00 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 5,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 157,27 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.059,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Am 25.10.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,12 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volvo nicht an Teslas Autopilot-Lizensierung interessiert - Kooperation nur bei Superchargern

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Volkswagen (VW) vz bedeutet

NIO-Aktie: NIO - Von der Hinterhofgarage zum Weltruhm mit Elektroautos