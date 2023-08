Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 119,42 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 119,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 118,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 609.479 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 153,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,74 Prozent. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 157,27 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent auf 80.059,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 25.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 32,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

