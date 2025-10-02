Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 93,68 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 93,68 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 93,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 179.575 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,90 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 15,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 116,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,34 EUR, nach 6,21 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 80,81 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie zieht dennoch an: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten

Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW

VW-Vergleiche zum Diesel-Skandal vor Neuverhandlung: Aktie reagiert schwächer