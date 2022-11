Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Abschlägen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 131,44 EUR abwärts. Bei 130,46 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 275.915 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 32,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,13 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 70.712,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

