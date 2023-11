Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz schiebt sich am Vormittag vor

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

02.11.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 100,58 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 100,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 101,00 EUR. Bei 101,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 11.189 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2022 bei 144,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,14 Prozent. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 2,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten gaben als mittleres Kursziel 143,40 EUR an. Volkswagen (VW) vz gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.845,00 EUR im Vergleich zu 70.712,00 EUR im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 31,76 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus VW-Aktie schwächer: Volkswagen sieht keinen Bedarf für weitere Batteriefabrik in Europa Porsche-Aktie im Minus: H2 Green Steel beliefert Porsche ab 2026 mit CO2-armem Stahl

