Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 122,96 EUR zu. Bei 123,28 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 120,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 318.174 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,54 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 28,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

So schätzen Analysten die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

Volkswagen-Aktie dreht ins Plus: Uneinigkeit bei Software-Zeitplänen von VW

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com