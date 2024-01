Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 111,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 111,56 EUR. Bei 110,62 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 302.906 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 28,36 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 14,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,90 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78.845,00 EUR umgesetzt, gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Am 18.03.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 29,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

