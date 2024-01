Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Nachmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 111,08 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 111,08 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 110,62 EUR. Bei 112,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 858.647 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 28,92 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Mit Abgaben von 11,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 29,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag fester