Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 133,38 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 133,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 131,18 EUR. Bei 132,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 315.715 Aktien.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,02 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,20 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,31 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 31,22 EUR fest.

