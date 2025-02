Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Bärenmodus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 93,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 93,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 92,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 261.349 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 37,69 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,57 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,39 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,13 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.10.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 7,76 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 22,05 EUR je Aktie.

