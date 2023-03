Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag billiger

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 128,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,68 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.878 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 162,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 21,05 Prozent zulegen. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,61 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,31 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Es stand ein EPS von 3,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.712,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Am 12.03.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,68 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

