Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 107,55 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 107,55 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 110,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.543.916 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 26,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,47 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,71 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 7,76 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,85 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

