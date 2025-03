Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 105,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 105,15 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,30 EUR zu. Bei 103,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 34.181 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 128,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,30 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 25,00 Prozent sinken.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,47 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,71 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,02 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

