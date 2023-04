Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 126,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 126,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,20 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 173.773 Aktien.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 161,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 21,92 Prozent Luft nach oben. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,75 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,92 EUR.

Am 14.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.235,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

