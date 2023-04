Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Montagvormittag positiv

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 125,82 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,30 EUR an. Mit einem Wert von 126,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 34.908 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,50 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2022. Mit einem Zuwachs von 22,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,92 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 14.03.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 8,62 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.235,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Am 01.05.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

