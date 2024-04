Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 123,10 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 123,10 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 123,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.542 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,42 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Mit einem Zuwachs von 8,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,01 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,70 EUR an.

Am 13.03.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,31 EUR gegenüber 8,62 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 87.182,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.235,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,82 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

