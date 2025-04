Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 91,16 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,2 Prozent auf 91,16 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,14 EUR nach. Mit einem Wert von 91,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.204.385 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 15,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,60 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 119,44 EUR.

Am 11.03.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 9,31 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 87,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 24,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

