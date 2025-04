Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 92,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,2 Prozent auf 92,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 91,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,30 EUR. Bisher wurden heute 82.236 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 39,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,44 EUR.

Am 11.03.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,31 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent auf 87,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 24,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

