Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Einbußen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 122,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 121,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 275.764 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,02 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 165,55 EUR.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.235,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com