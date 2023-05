Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 15:52 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 124,28 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,34 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 600.784 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 160,86 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,74 Prozent. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 10,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 165,55 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 14.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 8,62 EUR gegenüber 4,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,99 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

