Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 123,08 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,08 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.343 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2022 auf bis zu 160,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 23,49 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 165,55 EUR.

Am 14.03.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,62 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

