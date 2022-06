Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie notierte um 03.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 157,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 157,16 EUR. Bei 160,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 291.481 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 34,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 220,87 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.376,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,69 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com