Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 03.08.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 140,30 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,72 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 140,12 EUR. Zuletzt wechselten 37.476 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,10 EUR an. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 33,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 16,37 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 211,07 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.543,00 EUR – ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 34,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

