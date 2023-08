Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 117,98 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 117,98 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 117,40 EUR. Bei 118,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 456.916 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 30,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 157,27 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 80.059,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.543,00 EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 32,12 EUR fest.

