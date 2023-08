Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 118,90 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 118,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,36 EUR nach. Bei 118,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 40.379 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,74 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 22,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 5,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 157,27 EUR.

Am 27.07.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent auf 80.059,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 26.10.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 25.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,12 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

