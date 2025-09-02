Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Grün

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 99,54 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 99,54 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 99,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.167 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 14,73 Prozent wieder erreichen. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 115,30 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,12 EUR je Aktie.

