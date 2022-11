Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag in Rot

Um 04:22 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 127,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,86 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 129,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 736.229 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 195,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 34,74 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,13 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,51 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 33,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com