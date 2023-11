Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Freitagmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 104,88 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 104,88 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,98 EUR. Bisher wurden heute 378.421 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 38,23 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,76 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

