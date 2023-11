Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag stärker

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 104,64 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 104,64 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 104,68 EUR. Bei 103,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 36.054 Aktien.

Am 15.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 38,55 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 26.10.2023. Abschläge von 6,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 143,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 31,76 EUR je Aktie belaufen.



