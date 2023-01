Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 125,16 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 125,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 685.512 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2022 auf bis zu 195,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 35,86 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,54 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Es stand ein EPS von 3,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,91 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

