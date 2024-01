Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 112,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 112,82 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 112,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 375.793 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,93 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 15,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 7,76 EUR gegenüber 3,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie dennoch unterhalb der Nulllinie: Volkswagen meldet Erfolg bei Feststoffzellen-Entwicklung

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels leichter

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer