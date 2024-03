Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Mittag fester

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 121,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 121,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 121,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 358.923 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,35 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2022 mit 8,76 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,97 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 7,76 EUR gegenüber 3,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

