Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Montagnachmittag Boden gut

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 121,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 121,20 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 527.482 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 15,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 19,28 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 8,76 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,40 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 30,08 EUR je Aktie belaufen.

