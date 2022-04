Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Montagmittag positiv

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 160,48 EUR. Bei 160,56 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 158,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 430.108 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 249,70 EUR erreichte der Titel am 07.04.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 55,60 Prozent wieder erreichen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 131,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,77 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 13,89 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,40 Milliarden EUR im Vergleich zu 63,60 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 14.03.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 33,83 EUR fest.

