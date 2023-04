Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Aufwind

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 127,36 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 127,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,50 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 260.607 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 161,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 21,14 Prozent niedriger. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 169,92 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vor. In Sachen EPS wurden 8,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 76.235,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.931,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com