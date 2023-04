Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 126,64 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 127,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 126,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 417.857 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 161,50 EUR markierte der Titel am 06.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Mit Abgaben von 12,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,92 EUR.

Am 14.03.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 8,62 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,61 EUR im Jahr 2023 aus.

