Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 127,44 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,66 EUR zu. Bei 126,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 58.875 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,50 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 21,09 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 12,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,92 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 8,62 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.235,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

