Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 127,70 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 127,70 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 127,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,30 EUR. Zuletzt wechselten 400.067 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,42 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 23,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 13.03.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 9,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,62 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.235,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87.182,00 EUR ausgewiesen.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,82 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Freundlicher Handel: DAX notiert schlussendlich im Plus