Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 128,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,2 Prozent auf 128,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 128,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 807.694 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 4,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 23,66 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 9,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,62 EUR je Aktie eingenommen. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87.182,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 30,82 EUR fest.

