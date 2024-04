Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 125,50 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 125,50 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,60 EUR zu. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 124,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.040 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 133,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 6,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,01 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024. Das EPS wurde auf 9,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 87.182,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2024 gerechnet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Freundlicher Handel: DAX notiert schlussendlich im Plus