Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 153,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 153,34 EUR. Mit einem Wert von 151,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.429 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 245,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 37,65 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Mit einem Kursverlust von 16,56 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 11.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 7,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 13,89 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 63.600,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.397,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,92 EUR im Jahr 2023 aus.

