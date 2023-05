Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 124,32 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,60 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,50 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 125,12 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 980.467 Stück gehandelt.

Bei 160,86 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 22,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit Abgaben von 10,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 166,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 14.03.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.235,00 EUR im Vergleich zu 56.931,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,99 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

