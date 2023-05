Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Rot

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 123,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 123,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.453 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 160,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 23,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 165,55 EUR an.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,74 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.235,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

