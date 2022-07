Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Mittag Verluste

Um 04.07.2022 12:22:00 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 127,22 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,96 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,02 EUR. Zuletzt wechselten 232.102 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2021 bei 220,30 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 42,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 124,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2,09 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 220,87 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 33,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

