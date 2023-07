Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 123,18 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 123,18 EUR ab. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,16 EUR. Bei 124,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 83.898 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Mit Abgaben von 8,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 160,36 EUR.

Am 04.05.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 8,37 EUR gegenüber 11,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.198,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 62.742,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.07.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,19 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

