Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 118,60 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 118,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 117,94 EUR. Bei 119,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 404.539 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 29,63 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 4,86 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 157,27 EUR.

Am 27.07.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.059,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 32,12 EUR je Aktie aus.

